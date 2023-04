È morto Andrea Augello | senatore di FdI e volto storico della destra romana

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 aprile 2023) E'all'età di 62 annidi Fratelli d'Italia e. Ad annunciarlo la moglie di, Roberta Angelilli, vicepresidenteregione Lazio. "In cielo ti accompagnino gli angeli. Rimarrai per sempre nei nostri cuori", ha scritto su Facebook. Il presidente del Senato Ignazio La Russa apprendendo la notizia ha chiesto all'Aula di Palazzo Madama di osservare un minuto di silenzio. "Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto". Così ha voluto ricordarlo sui social la premier Giorgia Meloni.era uno dei più conosciuti ...