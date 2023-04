È Morto a 79 anni il celebre conduttore tv Jerry Springer | negli anni è apparso diverse volte in WWE

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 28 aprile 2023) È scomparso all’età di 79iltv. Dopo essere stato sindaco di Cincinnati, Ohio, iniziò a lavorare come giornalista in una tv locale per poi arrivare al successo grazie al Talk Show “TheShow” andato in onda per quasi trent’sulla tv nazionale. In origine il programma si occupava di politica, ma visto lo scarso successo si trasformò in quello che viene considerato un esempio di “tv trash” ottenendo enormi ascolti. Sui teleschermi WWE lo abbiamo visto. In veste di guest host di Monday Night Raw nel 2010 e poi nel 2014 nel ruolo di “mediatore” nell’ambito della faida che vede protagoniste le Bella Twins. Nel ...