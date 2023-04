Dybala | la Juventus avrebbe avuto bisogno dell’argentino | i numeri parlano chiaro

(Di venerdì 28 aprile 2023) Allaun giocatore comefatto molto comodo: i, infatti, lasciano pochi dubbi. Nella passata stagione abbiamo assistito alla separazione tra la; l’argentino, infatti, non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto e ha così lasciato i bianconeri a parametro zero. Un vero e proprio terremoto a livello di mercato considerando la qualità di uno dei giocatori più forti dell’intera Serie A.(LaPresse)Nel corso dell’estate la Joya ha scelto, forse anche a sorpresa, di trasferirsi alla Roma; il giocatore è stato convinto dal progetto capitolino e probabilmente anche da un tecnico come Mourinho. Colpo di mercato veramente importante quello realizzato dai giallorossi; la stagione che sta ...

... dove il suo gol è a 3,75; meglio del francese fanno solo Leao e, entrambi a 3,35. Occhi ...45), stavolta in trasferta contro il Torino (2,95), mentre domenica sera la(2,19) sarà al ...e col tifoso all'Allianz Pre Juve - Sporting Chiesa sostituito Richiamato anche Di Maria 'Chi non è in grado stia fuori' La discussione conLo sgabello di Bonucci Litigi a raffica 28 aprile ...... ore 15 Sassuolo - Empoli, ore 15 Fiorentina - Sampdoria, ore 18 Bologna -, ore 20.45 LE ...Roma - Milan l'emergenza giallorossa riporterà il Gallo Belotti al centro dell'attacco (in cui...

Dybala: 'La Juve mi voleva dare la 10, qui è di Totti ma in futuro... Mou è il re di Roma. A Ronaldo dissi che lo odiavo' Calciomercato.com

Alla Juventus un giocatore come Dybala avrebbe fatto molto comodo: i numeri dell'argentino, infatti, lasciano pochi dubbi.Questo sito contribuisce alla audience de Si torna in campo già oggi per la 32a di Serie A. Apre il programma Lecce-Udinese alle 18.30, c’è poi Spezia-Monza alle 20.45; il turno terminerà poi domenica ...