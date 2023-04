Dustin Rhodes | “Il 2023 potrebbe non essere il mio utimo anno”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 28 aprile 2023)conosciuto in WWE con il nome di Goldust ha passato gran parte della sua carriera alla corte dei McMahon per poi passare pochi anni fa sotto l’egida di Tony Khan. Data la carriera lunga ed una carta d’identità non prprio immacolata aveva lasciato recentemente alcune dichiarazioni su un presunto ritiro a finema il maggiore dei fratellisembratornato sui suoi passi. Il ripensamento “Sono stato 35 anni on the road, ho avuto molti infortuni e tanti acciacchi… le mie ginocchia stsempre peggio ma amo ancora questo business e non saprei dire di no. Magari trovo con un accordo con Tony per qualche altro match o qualche ruolo speciale… di sicuro un altropienopieno non lo reggerei“.