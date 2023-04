Due voragini in strada a Roma | quartiere bloccato

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ancora disagi nelTorpignattara diper dueche si sono aperte nelle strade con momentaneo blocco della circolazionele. Solo il 24 aprile scorso la rottura di una vecchia tubatura in via Ciro da Urbino aveva provocato un flusso di acqua lungo la. Giovedì sera, invece, in via Teano si è aperta una voragine nel corso dei lavori di un cantiere che non riguarda infrastrutture idriche. "A causa di un cedimento del sottosuolo, emerso durante i lavori di un cantiere per i sottoservizi - ha segnalato su Facebook il presidente del V Municipio Mauro Caliste - si è resa necessaria, per la tutela e la salvaguardia della sicurezza pubblica, la chiusura di via Teano, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il civico 277 e viale Partenope". La...

