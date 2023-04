Droga in casa Arrestato dai Carabinieri

(Di venerdì 28 aprile 2023) Continuano i servizi preventivi e repressivi deidella Compagnia di Taranto finalizzati a contrastare, nello specifico, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo jonico. Lo scorso pomeriggio i militari della Sezione Operativa hannoun giovane ragazzo tarantino, appena maggiorenne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che occultava nella propria abitazione del quartiere Paolo VI, 5 involucri contenenti in totale ben 120 grammi di cocaina. Isono arrivati al giovane, osservandone, nel corso degli ultimi giorni i suoi movimenti nell’ambito delle note piazze di spaccio del quartiere. La sostanza stupefacente, da cui si sarebbero potute ricavare oltre 450 dosi, destinate verosimilmente alla vendita al dettaglio nel capoluogo, è stata ...

... ha rinvenuto laoccultata in varie parti dell'abitazione. Da qualche tempo, erano giunte in ... l'uomo è stato arrestato e condotto presso laCircondariale di Trento, dove attenderà la ...In azione, i carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Nocera Inferiore: sono stati arrestati in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di, un 35enne e due ventottenni originari dell'Agro - Nocerino - Sarnese. Il blitz I militari, infatti, nella perquisizione presso l'abitazione di uno degli indagati, a Scafati, hanno scovato 451 ...Laè stata sequestrata assieme a 70 euro, ritenuti provento dello spaccio. Durante una ... Dopo l'udienza di convalida dell'arresto è stato sottoposto alla misura della permanenza in, con '...

Soldi, coca e pistola nella casa covo della droga Toscana Media News

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...