(Di venerdì 28 aprile 2023) Il giovane attore di Shazam! Furia degli Dei sarebbe uno dei favoriti per ricoprire il ruolo daneldi, franchise della DreamWorks. Sono iniziati i casting per ildiispirato ai romanzi di Cressida Cowell e prodotto da Universal e DreamWorks Animation. A quanto pare ci sarebbe già un favorito per il ruolo del, il giovane vichingo Hiccup: stiamo parlando di, di recente visto in Shazam! Furia degli Dei. L'indiscrezione arriva dall'insider Daniel Richtman secondo cui ci sarebbero al momento tre attori in trattative per far parte del...

Sono iniziati i casting per il live - action di, film ispirato ai romanzi di Cressida Cowell e prodotto da Universal e DreamWorks Animation. A quanto pare ci sarebbe già un favorito per il ruolo del protagonista, il giovane vichingo ...... Love Actually - L'amore davvero, Yesterday ), il rincuorante film di Locksmith Animation segna il debutto alla regia cinematografica di Simon Otto ( Love, Death & Robots , trilogia di...... Love Actually - L'amore davvero, Yesterday), il rincuorante film di Locksmith Animation segna il debutto alla regia cinematografica di Simon Otto (Love, Death & Robots, trilogia di), ...

Dragon Trainer: Jack Dylan Grazer protagonista del film live-action Movieplayer

Dragons and Mythical Beasts is hitting the road for a UK tour in 2023 – here’s all you need to know. From the 2023 Dragons and Mythical Beasts tour cast to all the upcoming dates and venues, this is ...Nicoll Entertainment has announced casting for the 2023 UK tour of Dragons and Mythical Beasts, the award-winning family show that brings mythical creatures to life on stage using spectacular puppetry ...