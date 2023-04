“Dovrei essere assunta | ma sono incinta | come posso tutelarmi?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 28 aprile 2023) Salve,stata chiamata in seguito allo scorrimento di una graduatoria di un concorso di 3 anni fa per un posto da collaboratore sanitario a tempo indeterminato. Il 30 marzo mi viene chiesto tramite Pec se accetto o meno l’incarico e io rispondo subito accettando. Il 3 aprile faccio la sorveglianza sanitaria e la dottoressa molto gentilmente dice di comunicare subito la mia idoneità per evitare di far coincidere i giorni dell’assunzione con il parto (di 38 settimane). Le risorse umane dell’Asl prima mi contattano telefonicamente per capire quali mansioni ho svolto negli anni, mi fanno indicare una sede di preferenza e mi dicono una data sia per la firma (20 aprile) che per la presa di servizio (1 maggio). Poi oggi all’improvviso una chiamata in cui negano tutto, non c’è ancora una sede di assegnazione, non c’è ancora un contratto redatto, ...