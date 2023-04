Dove sono obbligatorie le mascherine | la nuova ordinanza del ministero

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nel giorno in cui il report settimanale certifica un ulteriore calo dell'incidenza dei nuovi contagi, scesi da 48 a 39 casi ogni 100mila abitanti, ildella Salute licenzia lacon le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di prevenzione del virus. Il documento, che resterà in vigore fino al 31 dicembre, conferma l'obbligo di indossare la mascherina per "lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura". Negli ambulatori è confermata “la discrezionalità dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta”. L'obbligo viene meno per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché ...