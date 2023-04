Dove bisogna usare ancora la mascherina

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha firmato l'ordinanza che obbliga all'uso delle mascherine contro il Covid 19 per entrare nei reparti saniatri degli ospedali che "ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie". Resta l'uso per gli "utenti e i visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti".

però garantire i numeri", ha commentato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , in un ... Giancarlo Giorgetti , lasciando la commissione Bilancio del Senatoera stato convocato dalle ..."Non sapevamoandare: c'era la madre di Vanni. Ma non volevamo essere un peso: lei ha già una ... Poidire che cerco sempre di essere molto gentile, non mi arrabbio mai, non uso parolacce e ...però garantire i numeri'. Così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa all'ambasciata ...31:40 Bagarre in Aula, volano spintoni: seduta sospesa Bagarre nell'Aula della Camerala ...

Marco Maisano, giornalista e podcaster che racconta il mondo e i suoi perché Skuola.net

AGI - Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha firmato l'ordinanza che obbliga all'uso delle mascherine contro il Covid 19 per entrare nei reparti saniatri degli ospedali che "ospitano pazienti ...Dal 1 maggio 2023 l’obbligo di portare la mascherina per prevenire il contagio da Covid-19 sarà ristretto solamente a ospedali e Rsa ...