Dottoressa uccisa | la mamma dell' omicida | Avrei preferito fosse successo a me

(Di venerdì 28 aprile 2023) "a me". Lo dice in un'intervista a la Repubblica Maria, la madre di Gianluca Paul Seung, il 35enne accusato e arrestato domenica scorsa per l'aggressione mortale allaBarbara Capovani, avvenuta dentro l'area'ospedale Santa Chiara di Pisa, davanti...

Lo afferma in un'intervista a 'La Repubblica ' Maria, la madre di Gianluca Paul Seung, il 35enne accusato e arrestato domenica scorsa per l'aggressione mortale allaBarbara Capovani, ...... racchiuse in un'intervista a "La Repubblica", pronunciate da Maria, la madre di Gianluca Paul Seung , il 35enne accusato e arrestato domenica scorsa per l'aggressione mortale allaBarbara ...Pisa - Barbara Capovani e le vite salvate: uno dei reni donati della psichiatra aggredita eda un suo ex paziente a Pisa, ha salvato la vita a un bambino, a un piccolo paziente dell'......

Barbara Capovani, chi era la dottoressa uccisa a Pisa da un suo paziente: tre figli e una vita per la psichiatria Corriere Fiorentino

Pisa come Bari. Barbara come Paola. La tragica morte della dottoressa Barbara Capovani richiama quella di Paola Labriola, la psichiatra barese uccisa con 57 coltellate da un paziente presso il Centro ...“Sono addoloratissima. Avrei preferito che fosse successo a me. E non a quella povera donna” dichiara la mamma del 35enne accusato e arrestato domenica scorsa per l'aggressione mortale alla dottoressa ...