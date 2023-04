Dopo l’Inter anche la Roma | Digitalbits non paga e i giallorossi sospendono il marchio sulle maglie

(Di venerdì 28 aprile 2023)la. Lo sponsornon ha effettuato ilmento del 31 marzo ai, che così hanno deciso di sospendere ilgià a partire dalla sfida di domani contro il Milan. In questo momento sono in corso dei dialoghi tra le parti, con la società dei Friedkin che si aspetta chepaghi la somma dovuta. Se questo non dovesse accadere, il club capitolino potrebbe prendere in considerazione di estendere la sospensione della scritta sulla propria maglia o intraprendere altre strade. Nel frattempo per la partita contro il Milan, laha chiesto alla Lega di poter aver al posto dello sponsor una scritta che ricalchi il legame ...

La vicenda dei diritti di Milan -di Champions League è ... Tuttavia,'AgCom ossia il Garante per le Comunicazioni aveva ... subitoil sorteggio, che ' eventi di particolare rilevanza per la ...Commenta per primo Proseguono i problemi in casa Digital Bits.aver vissuto un periodo di innumerevoli problematiche -'aver saltato ogni pagamento della stagione in corso - con- di cui è main sponsor -'azienda di criptovalute, che ha ......di un soggetto più sereno rende maggiormente vivibile e sicuro'... volontari, avvocati, ex detenuti), si è discusso,pares, di ...aver sospeso il servizio di chiamate giornaliere nato in ...