(Di venerdì 28 aprile 2023) In una recente intervista con The Independent,ha parlato delle sue insicurezze riguardo al. Inoltre ha anche preso un momento per parlare dei suoi obiettivi e di cosa vorrebbe che ilDay riuscisse ad ottenere. “Voglio soloovunque andrà ilDay. Voglio assicurarmi che non ci separino, perché sinceramente non abbiamo la minimadi cosa stia succedendo. Ci stanno davvero smistando. Spero di restare assieme alla campionessa mondiale di SmackDown. Ma chi lo sa? Vedremo cosa succederà.” “Penso che ilDay abbia bisogno di un po’ di oro, quindi mi piacerebbe di sicuro mettere le mani addosso a Kevin Owens e Sami Zayn. E sai, vedremo quello che si riuscirà a fare là fuori. Sia che ...

...presente" Viva la Raza Ha fatto venire ai fan gli occhi lucidi l'ingresso in scena di Rey... L'entrata di Rey ha preceduto un match molto sentito e personale con il figlioche per ...... da Snoop Dogg che ha presentato levento con The Miz (e lo ha anche battuto durante la seconda serata) fino a Bad Bunny, che ha interferito nel match padre vs figlio fra Rey e, dove ...È stata la grande notte di Rey, la cerimonia della WWE Hall of Fame 2023 nella Crypto.com Arena di Los Angeles. In attesa di vederlo in azione nella sfida Father vs Son contro(che all'inizio dell'evento ha ...

Dominik Mysterio:”Non ho idea di dove possa andare il Judgement Day con il Draft” Zona Wrestling

Gli ultimi giorni prima di WrestleMania 39 sono stati piuttosto felici per Rey Mysterio: prima di battere suo figlio Dominik nella prima serata dello Showcase Of The Immortals, infatti, il messicano è ...