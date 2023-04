Domenica tutti i telefoni hanno suonato nello stesso istante | l’inquietante test del Governo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Arriva unmolto inquietante approvato dalsuoneranno alla stessa ora. Il motivo? Sta per accadere qualcosa di molto interessante. Undi sistema, un alert che farà squillaredei cittadinimomenti. E’ ila disporre unche già è stato criticato in L'articolo proviene da Inews24.it.

Sarà aperto al pubblico dal 6 maggio, sabato e(visite guidate alle 8.30, 10, 13 e 14.30). ... Un regalo, non solo per noi, ma peri guidoniani che da oltre cento anni vivono in simbiosi ...Allasera si alternano film e Freedom con Roberto Giacobbo in replica. Rai estate 2023: repliche e novità peri gusti. Passiamo ora alla rete ammiraglia. Il palinsesto di Rai 1 ...Si è fatta "una brutta figura, penso chevadano richiamati alla loro responsabilità", sono ...è atteso l'incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati, in occasione del quale l'...

Valdagno: una domenica "Tutti al parco" all'insegna dell'inclusione Vicenzareport

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Pole position per la Ferrari di Charles Leclerc per il gran premio dell'Azerbaigian in programma domenica sul circuito cittadino di Baku. Il monegasco della Ferrari ha ...Domenica 30 aprile, alle 17:20 su Rai1, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento ...