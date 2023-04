Domenica In | ecco tutti gli ospiti del 30 aprile 2023

(Di venerdì 28 aprile 2023) Questa, 30, andrà in onda durante il primo pomeriggio di Rai 1, una nuova puntata diIn. In studio troveremo come sempre la conduttrice Mara Venier, che tratterà svariati argomenti e terrà compagnia ai telespettatori con tanti amatissimi. Non ci resta allora che scoprire chi popolerà lo studio di Zia Mara in questo nuovo appuntamento tv.e anticipazioni diIn: puntata del 30Tra i primissimi nuovidiIn ci sarà Carolyn Smith, presidente della giuria di Ballando con le stelle. Oltre all’intervista, ci saranno alcune sorprese per Carolyn, come alcuni interventi da parte di colleghi maestri di danza. Ci sarà poi l’attrice ...

Non sarà possibile circolare per vetture e ciclomotori dalle ore 12 di30 aprile alle ore ...quali sono nel dettaglio: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via ...Meteo nel weekend di sabato 29 e30 aprile:le previsioni degli esperti a ridosso del 1° maggio L'articolo Meteo nel weekend tra sole e temporali,in quali regioni: come sarà il tempo il 1° maggio proviene da True ...i chiaroscuri dello sport, il presente è molto incerto, ma il futuro è roseo . Nell'ultima ... L' under 18 disputerà le finali nel leccese30. Avrà la semifinale a Casarano in mattinata ...

Napoli-Salernitana spostata a domenica: ecco l'orario ufficiale Trend-online.com

Pensavate di potervi finalmente godere il bel tempo L’alta pressione regala al nostro Paese solo una breve tiepida fase stabile con sole e temperature alte: nel weekend infatti cambiera ...Al via la 127esima edizione del Cantamaggio Ternano che si concluderà il 7 maggio. Il clou sarà domenica 30 con la sfilata dei carri allegorici per le vie del centro (in caso di maltempo la sfilata ve ...