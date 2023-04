... l'utilizzo delle graduatorie di tutti i concorsi incluso lo straordinario bis e la conferma in ruolo deglicon riserva; l'alleggerimento della burocrazia prevista per iche rischia ...... l'utilizzo delle graduatorie di tutti i concorsi incluso lo straordinario bis e la conferma in ruolo deglicon riserva; l'alleggerimento della burocrazia prevista per iche rischia ...La metodologia denominata Cooperative Learning si porta dietro una serie diche rivoluzionano, in un certo senso, la concezione classica della didattica . Come si ... destinato a, ...

Docenti assunti GPS 2022/23, vincolo di permanenza triennale sciolto anche per loro Orizzonte Scuola

Il Pnrr sta portando oltre un miliardo di euro per migliorare le nuove competenze e i linguaggi innovativi: lo stanziamento, di 1,1 miliardi di euro, servirà per la promozione delle discipline Stem, i ...Greco e dott.ssa Palumbo hanno anticipato la direttiva del Ministro che proporrà uno specifico punteggio aggiuntivo per mobilità e graduatorie interne di istituto per i docenti che assumeranno tale ...