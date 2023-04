(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Ancora una volta lasu temi importanti come quello'immigrazione compie un vero e proprio atto di forza dando mandato in commissione Affari costituzionali al relatore sul decreto, nonostante il voto fortemente contrario deiPd". Lo dichiarano iPda commissione Affari costituzionali di Montecitorio. "Laporta dunque il provvedimento in Aula senza discutere nemmeno la metà degli emendamenti presentati e dedicando alla votazioni meno di tre ore totali, impedendo di fatto all'di svolgere il proprio. Come al solito lasi distingue per i suoi comportamenti profondamente anti democratici e dimostra ogni volta di ...

Alla Camera L' Assemblea della Camera deitornerà a riunirsi oggi alle 9.30 per l'esame ... il cosiddetto decreto, e proseguirà il ciclo di audizioni sull'attività di rappresentanza d'......al Parlamento come Nazzareno Pilozzi , filologhe raffinatissime come Augusta Acconcia ... Non è andata aad onorare i morti. E soprattutto, sbavatura delle sbavature, non è andata a ...Mentre in Italia passava in prima lettura al Senato il decreto, il Parlamento europeo ha dato il primo ok al nuovo Patto Ue per la migrazione e l'asilo, la ... ipotranno avviare i ...

Dl Cutro: deputati Pd, 'maggioranza impedisce lavoro dell'opposizione' Il Tirreno

Roma, 28 apr (Adnkronos) – “Ancora una volta la maggioranza su temi importanti come quello dell’immigrazione compie un vero e proprio atto di forza dando mandato in commissione Affari costituzionali a ...L'esponente del Pd attacca sulle mancate risposte di Giorgia Meloni sulle cause del naufragio di Cutro. La deputata di Fratelli d'Italia sottolinea invece che "le risposte ci sono, da parte di tutti i ...