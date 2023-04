Divieto di caldaie a gas | la Commissione va avanti ma emergono le divisioni

(Di venerdì 28 aprile 2023) Sotto esame le bozze dei regolamenti sui requisiti per la commercializzazione degli apparecchi e la riscrittura dell’etichettatura

Oltre ad avere impatti indiretti sui bonus casa , queste regole potrebbero portare aldi produrrea gas in Europa. Ilnon arriva direttamente, ma si materializza attraverso la ...Lea gas restano fuori mercato a partire dal 2029 : lo prevede il piano RePowerEU per ridurre la dipendenza dell'Europa dal gas russo ed ilsarà disposto tramite nuovi standard di ...Dal 2029 è stop allea gas . Lo prevede il piano RePowerEU per ridurre la dipendenza dell'Europa dal gas russo . Ilarriverà dopo che saranno approvati i nuovi standard di progettazione eco - compatibile ...

Divieto di caldaie a gas, la Commissione va avanti ma emergono le ... Il Sole 24 ORE

Caldaie a gas cosa cambia bonus incentivi sconti: in arrivo il regolamento europeo Ecodesign per il divieto di commercializzazione ...Sotto esame le bozze dei regolamenti sui requisiti per la commercializzazione degli apparecchi e la riscrittura dell’etichettatura ...