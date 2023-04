DISNEY+ MAGGIO 2023 | ED SHEERAN | OLTRE LA MUSICA | A SMALL LIGHT | STAR WARS VISIONS VOLUME 2 | CRATER

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ecco la guida completa di BubinoBlog alle novità didi Disney Plus Se vi siete persi il post sulle novità relative a Netflix lo trovate QUI. PerDisney Plus ha confezionato per i propri abbonati un menù ricco di novità per tutti i gusti, gli amanti disaranno felici di accogliere2, la seconda stagione di corti animati legati all’amata saga. Segnaliamo anche l’attesa miniserie a sfondo storico A, e l’altra interessantissima miniserie In The Clearing. Tra le nuove serie tv The Muppets Mayhem Band che segna il ritorno degli iconici pupazzi e American Born Chinese. Spazio anche agli altri generi con la terza stagione del reality The ...

Ai bambini in età scolare saranno dedicate le prime due giornate del Festival (10 e 11), ... corto del 1929 diretto dal leggendario Walt; il secondo sarà caratterizzato dalla riscoperta ...Abbiamo finalmente la data di uscita in streaming del terzo film di Ant - Man and the Wasp, Quantumania : il 17, naturalmente solo suPlus . Marvel l'ha confermato nelle scorse ore con un rapido teaser trailer apposito: Facendo un po' di conti, emerge il film sarà disponibile in streaming 89 ...... la voce di Sebastian nella versione italiana del nuovo filmLa Sirenetta , che arriverà il 24nelle sale italiane. IL CEO DI WB DISCOVERY: I FILM PRIMA NELLE SALE Italia Oggi riporta l'...

Disney+ le serie tv a Maggio 2023: American Born Chinese, tornano i Muppets e i Kardashians Tvblog

Abbiamo finalmente la data di uscita in streaming del terzo film di Ant-Man and the Wasp, Quantumania: il 17 maggio, naturalmente solo su Disney Plus. Marvel l’ha confermato nelle scorse ore con un ra ...su Disney+ maggio 2023 presenta una varietà di contenuti in streaming che spaziano dalla musica alle commedie e dai documentari.