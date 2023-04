Direttore sportivo di qualità | Giuseppe Di Bari fa le fortune della Juve Stabia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCastellammare di(Na) – Se si guarda la Serie C e il un palcoscenico delle piazze che la disputano, sicuramente l’occhio cade su una gloriosa società, non distante dal capoluogo di regione. Questa è la! Una stagione che come obiettivo aveva il compito di assestare e riorganizzare il club stabiese. Un girone di andata al di sopra delle aspettative, cambi in panchina forzati, con l’arrivo infine di Novellino, ma una certezza ferma: la squadra e la gestione attenta di unimportante,Di. L’insieme di una rosa e la sua creazione è dettata da tanti aspetti e particolarità. Una virgola può cambiare il senso delle cose, può indirizzare la stagione in un senso o nell’altro, si sa il calcio è fatto di ...