DIRETTA MotoGP | GP Jerez 2023 LIVE | tutto pronto per la P2 | Pedrosa riparte con il miglior tempo

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.56 Vedremo se Marco Bezzecchi sarà in grado di risalire la china nella P1 più complicata dell’anno. Il romagnolo, infatti, non è andato oltre la 14a posizione e deve assolutamente rientrare nella top10 per evitare la Q1 come accaduto in Texas 14.53 La P2 si annuncia più complicata per colpa delle alte temperature sulla pista andalusa. I tempi si potranno abbassare comunque? Lo spera Fabio Quartararo, solamente 18° dopo la P1, dopo non aver mai provato il time attack… 14.50 Come si è visto, e come era preventivabile, sulla pista dila Ducati non è dominante come in altri tracciati. Al momento nella top10 ci sono “solamente” 4 moto di Borgo Panigale, con Pecco Bagnaia che ha strappato la nona posizione proprio sotto la bandiera a scacchi 14.47 Cosa ci ha lasciato la P1? Come si vede ...