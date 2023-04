DIRETTA MotoGP | GP Jerez 2023 LIVE | Alex Marquez comanda la P2 | per il momento si lavora sul passo gara

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 AGGIORNAMENTO TEMPI P2 1 73 A.1:38.123 2 20 F. QUARTARARO +0.012 3 12 M. VIÑALES +0.122 4 72 M. BEZZECCHI +0.188 5 25 R. FERNANDEZ +0.237 6 30 T. NAKAGAMI +0.288 7 41 A. ESPARGARO +0.364 8 89 J. MARTIN +0.403 9 10 L. MARINI +0.433 10 26 D. PEDROSA +0.449 15.20 Bagnaia si lancia per il suo primo giro della P2. Al T1 accusa 164 millesimi da, quindi 285 al T2, conclude alzando il ritmo e rimane su tempi alti. 15.18sale al comando in 1:38.126 con appena 12 millesimi su Quartararo, mentre Bagnaia fa il suo rientro in azione 15.17 Luca Marini si trova in ottava posizione a 433 millesimi, davanti a Pedrosa e ...

In corso la seconda sessione di prove della MotoGP in Spagna, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nelle Libere 1 il più veloce è stato Pedrosa: il collaudatore KTM, ritirato nel 2018 ma presente a Jerez come wild card, è stato il migliore con 1:36. La MotoGP torna in pista alle 15 di questo pomeriggio per le PL2, che determineranno i dieci

Tre moto differenti ai primi tre posti: Dani Pedrosa con la KTM, Jorge Martin con la Ducati, Takaaki Nakagami con la Honda. Italiani: Luca Marini quarto, Francesco Bagnaia nono, Marco Bezzecchi 14esim ...GP Spagna, quarta gara stagionale sulla storica pista di Jerez: qui si corre ininterrottamente da 37 anni. Come sono andate P1 e P2 L’analisi dettagliata assieme a Cecchinello, che con la vittoria di ...