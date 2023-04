DIRETTA | Graduatorie Ata 24 mesi | le risposte ai vostri quesiti QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola VIDEO

(Di venerdì 28 aprile 2023)Ata 24. C'è tempo fino al 18 maggio per la compilazione della domanda. La redazione di Orizzonteorganizza, la rubrica di consulenza per aiutarvi a sciogliere tutti i dubbi per l'inoltro dell'istanza. Appuntamento alle 14:30 venerdì 27 aprile su Facebook e YouTube. In collegamento Attilio). Conduce Andrea Carlino. L'articoloAta 24, leaicon

Ata 24 mesi, come effettuare la domanda senza fare errori: video tutorial incon tutti i passaggi spiegati. Spazio anche alle risposte alle vostre domande. In collegamento Pasquale ...Il tema, molto dibattuto, è stato affrontato anche durante ladi Orizzonte Scuola del 26 aprile, dedicata all'aggiornamento delledi prima fascia ATA. A rispondere ai dubbi dei ...Al contrario, nel caso in cui l'aspirante sia già presente con uno o più profili nelle...LA GUIDA IOL_IstanzaOnlineGraduatoriePermanentiATA_guidaoperativa - 1.3 Download RIVEDI LA...

Graduatorie Ata 24 mesi, come compilare la domanda senza errori: VIDEO TUTORIAL con Raimondo (Uil Scuola Rua) Orizzonte Scuola

Lecce-Udinese in campo oggi alle ore 18:30, match valido per la 32a giornata di Serie A, ecco le probabili formazioni e la diretta tv.Questa mattina la Cabina di coordinamento integrata, presieduta dal Commissario alla ricostruzione e riparazione sisma 2016 Guido Castelli, ha approvato le prime graduatorie, che sbloccano risorse per ...