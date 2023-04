DIRETTA F1 | Qualifiche GP Baku 2023 in DIRETTA | Verstappen e Leclerc a pari merito nel Q3 | pazzesco!

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 16.22 La classifica a 5 minuti dal termine della Q3: 1 MaxRed Bull Racing1:40.445 62 CharlesFerrari+0.000 5 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.118 64 Carlos SAINZ Ferrari+0.571 6 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.732 6 6 Lando NORRIS McLaren+1.149 5 7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.593 5 8 Fernando ALONSO Aston Martin+1.636 6 9 Lance STROLL Aston Martin- – 6 10 Oscar PIASTRI McLaren- – 6 16.21 Ripetiamo:è stato il primo ad ottenere il tempo di 1’40?445. Pochi secondi dopoha stampato il medesimo crono al millesimo, ma da regolamento è 2°! 16.19 CHE SFORTUNA! Ottiene lo stesso tempo al millesimo di, ma da regolamento è davanti chi ottiene il tempo per primo. Davvero ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.07 Si lancia ora Carlos Sainz. 15.06 Testacoda per Zhou con l'Alfa Romeo. 15.06 Alonso sale in terza piazza a 7 decimi da Verstappen. 15.06 Sainz era sceso ...