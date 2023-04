DIRETTA F1 | Qualifiche GP Baku 2023 in DIRETTA | scatta la Q3 | Leclerc ci prova Eliminato Russell

... al momento miglior tempo di Verstappen davanti a Leclerc e Alonso A muro De Vries (AlphaTauri), bandiera rossa einterrotte a 10' dalla fine del Q1. Nulla di grave per il pilota, per lui ......libere e ledel pomeriggio. Domenica 30 aprile alle 11.05 si disputa gara 1, mentre gara 2 è in programma alle 17.50. Entrambe sulla distanza di 25 minuti, saranno trasmesse in...Gp dell'Azerbaigian,. Q1 . IN CORSO Per vedere tutta la F1 instreaming: abbonati qui a ...

LIVE F1 A Baku la Ferrari dà la caccia a Verstappen. Alle 15 la lotta per la pole La Gazzetta dello Sport

Di Daniele Sparisci, inviato a Baku Verstappen il più veloce nelle libere davanti a Leclerc. Ma la bandiera rossa causata dal principio di incendio sulla macchina di Gasly ha ridotto di… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.07 Si lancia ora Carlos Sainz. 15.06 Testacoda per Zhou con l’Alfa Romeo. 15.06 Alonso sale in terza piazza a 7 decimi da Verstappen. 15.06 Sainz era sceso ...