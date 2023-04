DIRETTA F1 | Qualifiche GP Baku 2023 in DIRETTA | riscossa Ferrari | Leclerc in pole “Non me lo aspettavo”

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLEORARIOSU TV8 IN CHIARO PERCHE’ LAE’ RINATA IN UN MESE? L’EDITORIALE DI FRANCESCO PAONE LE PAGELLE DELLECHARLES: “SONO SORPRESO” LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 16.35 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.33 Appuntamento a domani alle 10.30 per leShootout in vista della Sprint che si svolgerà poi alle 15.30. C’è attesa, lasembra aver svoltato. 16.31 Va detto che laqui ava fortissimo solo tra le mani di: Sainz ha accusato 8 decimi dal ...

Una qualifica strepitosa da parte di Charles Leclerc. Prima pole position stagionale per lui e la Ferrari conquistata nelledel GP d'Azerbaijan , battute le Red Bull di Verstappen e Perez. Quarto Sainz. Che giro nel finale! Giro straordinario di Leclerc all'ultimo tentativo, con il monegasco che ha piazzato un 1'...Domenica la gara Domani, sabato 29, è prevista la gara sprint,comprese. Domenica la gara. Tutto il weekend è insu Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW ......PL2 Puoi rivivere qui la nostra cronaca indelle PL2 di Jerez. Il programma La MotoGP torna in pista domani con la terza sessione di prove libere alle 10.10, che precederanno le: ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.07 Si lancia ora Carlos Sainz. 15.06 Testacoda per Zhou con l’Alfa Romeo. 15.06 Alonso sale in terza piazza a 7 decimi da Verstappen. 15.06 Sainz era sceso ...Charles Leclerc fa l'alieno a Baku, nelle qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan e batte il super DRS della Red Bull. Clicca qui di seguito per leggere l'articolo completo ...