DIRETTA F1 | Qualifiche GP Baku 2023 in DIRETTA | Leclerc sfida Verstappen per la pole

(Di venerdì 28 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 14.58 Ci siamo, tra poco inizierà la Q1 che durerà 18 minuti. I piloti classificati tra il 16° e il 20° posto saranno eliminati. 14.57 Personalmente ci piace questo nuovo format con una sola sessione di prove libere, perché in questo modo si è costretti sempre a spingere e fare sul serio. 14.54 In 3 occasioni (50,0%) il vincitore è partito dalla prima fila. 14.53 In 2 occasioni (33,3%) il vincitore aè partito dallaposition. 14.51 La Ferrari dunque ci crede. Già giocarsi lasarebbe un fatto in controtendenza rispetto ai primi appuntamenti stagionali. Poi bisognerà capire il rendimento in gara. Un passo per volta… 14.50 Frederic Vasseur ha dichiarato a SkySport che la Ferrari oggi lotterà per la. 14.48 In precedenza i più ...

Gp dell'Azerbaigian,. Q1 . IN CORSO Per vedere tutta la F1 instreaming: abbonati qui a ...In corso la seconda sessione di prove della MotoGP in Spagna, da seguire insu Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Nelle Libere 1 il più veloce è stato Pedrosa: il ... Domanialle ...GP AZERBAIJAN: A PARTIRE DALLE 11:30 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai ...

Formula 1, GP Baku le qualifiche in diretta live da Azerbaijan Sky Sport

E' solo venerdì, ma a Baku si va già a caccia della pole position perché in Azerbaijan debutta il nuovo format della Sprint Race. Le Prove Libere, manco a dirlo, dicono che Verstappen non ha rivali, m ...F1 GP Azerbaijan 2023: la nostra video analisi di commento alle prove libere a Baku e i consigli per il Fantasy F1, in diretta sulla pagina Instagram @MotorBoxSport ...