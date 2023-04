Diffidati Spezia-Monza | i biancorossi a rischio squalifica in vista della Roma

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) Idi, ecco chi sono iinsuccessiva sfida contro la. I biranzoli affronteranno i liguri in una partita di sicuramente difficile, in casa di una compagine obbligata a vincere per continuare la rincorsa alla salvezza. Palladino però dovrà fare attenzione ai cartellini gialli poiché, in caso di ammonizione, c’è un giocatore nella lista deiche poi saltere il match contro i giallorossi. Si tratta di Machin. SportFace.