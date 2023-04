Di Vaio | “Con Pioli costruimmo una delle migliori stagioni del Bologna”

Recentemente ho sentito Diparlare di Del Piero ed affermare di non aver mai ascoltato ... In questo momento ritengo che alla squadra serva un calciatorele caratteristiche come quelle di Milik,...... intervenute immediatamente, hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, in attesa dell'arrivo del personale sanitario che l'ha poi trasportata presso il Pronto soccorso di, dove è stato ...A seguire, alle 20.30, altra anteprimal'opera prima di Victoria Fiore, Nascondino. Una produzione anglo - italiana British Film Institute e Bronx Film di Gaetano Di, su un adolescente ...

Di Vaio: "Con Lippi tanti scontri, lui è uno tosto. Ma non sbagliavamo ... Tifo Juventus

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il ds del Bologna Marco Di Vaio ha parlato anche del futuro di Thiago Motta, che diverse big vorrebbero come guida tecnica già nella prossima ...Marco Di Vaio ha raccontato alcuni retroscena sulla sua esperienza alla Juventus nel corso dell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio.