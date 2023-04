Di Marzio | «Inzaghi? L’Inter ha una priorità! Chance di riconferma»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 aprile 2023) A parlare del futuro diall’esperto di calciomercato, Di. Il giornalista, dagli studi di Sky Sport 24, ha espresso il suo parere sulla situazione in atto? Nonostante la conquista della semifinale di Champions League e della finalissima di Coppa Italia, Simonerimane ancora in bilico. Gianluca Didà qualche aggiornamento in merito: «Penso che possa essere più importante arrivare tra le prime quattro per, poi sarebbe strano non confermare un allenatore che arrivi in finale di Champions League. Ava dato atto di aver portatofino in fono nelle coppe. Nonostante in campionato abbia subito undici sconfitte e si trova al momento fuori dalla Champions League. Però ritengo ...