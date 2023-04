Di Maio inviato nel Golfo passa il primo esame Lega furiosa

(Di venerdì 28 aprile 2023) La strada che porta alla nomina didell’Ue nelPersico è ormai spianata per Luigi Di. Il comitato politico e di sicurezza composto dai 27 ambasciatori dell’Unione first appeared on il manifesto.

Primo via libera dagli ambasciatori Ue al Comitato politico e di sicurezza, senza discussione, all'incarico per l'ex vicepremier e ministro degli Esteri Di. Ora il passaggio al gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (Relex), poi in Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti) e, infine in un qualsiasi formato del Consiglio per l'...Leggi Anche Dispeciale Ue per il Golfo è un caso per il governo: 'Indicato da Draghi, non è il nostro candidato'. La Lega all'Ue: 'Scelta vergognosa' Oppure - per parlare di cose serie ...... si è espresso sul nuovo incarico che l'ex ministro degli Esteri Luigi Disi appresta a ricoprire nel Golfo Persico comedella Ue . ...

Di Maio inviato nel Golfo, primo ok dagli ambasciatori Ue. Lega: "Grave mancanza di rispetto" la Repubblica

Il Comitato Politico e di Sicurezza dell'Ue (Cops), a quanto apprende l'ANSA, ha ratificato la nomina di Luigi Di Maio a rappresentante speciale dell'Ue nel Golfo. Il Comitato, composto dai Rappresent ...(LaPresse) «Di Maio è un cittadino italiano investito dall'Europa di una responsabilità significativa. Non ho nulla dire e non trovo motivi per fare ...