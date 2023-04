Devono vestirsi con gli stracci La frase che fa impazzire Gribaudo

(Di venerdì 28 aprile 2023) La segretaria del Pd Elly Schlein ha rivelato di pagare un'armocromista per i suoi look. La dichiarazione è stata oggetto di sberleffo da parte della destra e di malpancismo all'interno della sinistra. Lilli Gruber, conduttrice del talk preserale di LA7 “Otto e Mezzo”, venerdì 28 aprile, ha chiesto agli ospiti se si sia fatto tanto rumore per nulla o se sia stato un autogol. In collegamento, Chiara, vicepresidente del Partito democratico ed ex coinquilina di Schlein, ha osservato che la segretaria, nella lunga intervista al mensile “Vogue”, ha preso posizione su tantissimi argomenti, solo unaera dedicata alla consulente di immagine. Tanto è bastato agli avversari politici per ricamarci su: “La destra e i suoi portavoce hanno sostituito la parola comunisti con radical chic che è una parola vuota, una litania per dire che chi ...

Armocromia, Gribaudo: "Secondo i giornali di destra quelli di sinistra devono vestirsi con gli stracci" La7

