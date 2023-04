Devo a lui se sono ancora vivo Il toccante ringraziamento di Platinette

...sarà sempre davanti, va molto forte, ma il mio stimolo è cercare di arrivare primo. Questo weekend dobbiamo lottare per la vittoria, sarebbe un sogno riuscire a vincere alla mia età,...... quindi con il commercialista stiamo cercando di risolvere e farmi togliere da quello che, fra ... Conobbe Riccardo Schicchi, e conesordì nel settore del cinema hard nel 1983 . Insieme a...... lavorerà, lei, stavolta, alla trama di un film Cipensare, le energie non mi mancano. ...dalla sua posizione non ha fatto neanche quello. Non abbiamo mai capito perché hanno voluto inserire ...

Motta: “Come sta Arnautovic e la decisione per la Juve! Cambiaso, Orsolini e Ferguson…” SOS Fanta

(Adnkronos) – “Sono molto onorata di quello che ha detto Cafiero De Raho perché si vede che l’ha detto con affetto e lo ringrazio, detto da lui è una bella prova di fiducia nei miei confronti. Ma io c ...Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 28 aprile 2023, per oltre un’ora si è parlato del nulla, visto che Aurora è stata accusata di qualunque cosa, e poi si è scoperto che non aveva fatto nulla ...