Denunciate 7 persone dalla Polizia Stradale di Salerno

(Di venerdì 28 aprile 2023) Personale delladi, nei giorni scorsi, durante i servizi di vigilanzae autoha proceduto al controllo di autovettura Fiat Punto con trea bordo dell’est europeo con a carico numerosi precedenti di, il veicolo risultava oggetto di furto, venivano denunciati in stato di libertà per ricettazione. Nell’ambito degli stessi servizi di vigilanza, nell’area di servizio Campagna – Ovest, nel comune di Campagna, procedeva al controllo di quattrodedite al cosiddetto gioco delle “tre campanelle” attraverso il quale perpetravano truffe nei confronti di ignari utenti. I soggetti controllati risultavano essere destinatari del provvedimento di Divieto di Ritorno nel comune di Campagna emesso dal ...

Le due, una dotata di porto d'armi uso caccia e l'altra priva di qualsivoglia autorizzazione alle detenzione o al porto di armi da fuco, non sono state in grado di attestare la provenienza ...... nei pressi dell'esercizio commerciale in questione, un violento litigio tra più. Alla ... Per questi motivi sono state erano state poiper i reati di rissa e porto d'armi od oggetti ...Sono infine 2 lesegnalate alla prefettura perché trovati con modica quantità di hashish.

Carabinieri setacciano le strade, due persone denunciate Edizione Napoli

GIUGLIANO - Questa notte a Giugliano in Campania i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio setacciando le strade della ...Il primo è stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico lungo 17 centimetri mentre il secondo aveva nella propria auto un manganello in legno ...