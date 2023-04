Def | Testa FdI | “La sua approvazione è un passaggio chiave per il rilancio dell’economia”

(Di venerdì 28 aprile 2023) ROMA – “L’del Def segna unper ileconomico della nostra Nazione. Grazie al lavoro del governo Meloni, il deficit e il debito pubblico caleranno gradualmente e costantemente nei prossimi anni con una crescita che già nel 2024 viene prevista all’1,4%. Anche quest’anno il Pil sarà oltre le aspettative e grazie alle maggiori entrate previste possiamo continuare ad abbassare, così come previsto dal prossimo Consiglio dei ministri del primo maggio, il cuneo fiscale di 3 miliardi. Per Fratelli d’Italia è determinante aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori, permettendo loro di contrastare così i rialzi dettati dall’inflazione e dal caro energia. Come previsto dal Documento di Economia e Finanza, il nostro obiettivo è ridurre la pressione fiscale, da anni a livelli insostenibili ...

Approvazione del Def, Testa: passaggio chiave per il rilancio dell ... AbruzzoLive

Il primo è stato messo in croce dal nemico Cattaneo nella riunione del gruppo di Forza Italia. Gli altri due sono il bersaglio della furia di Meloni.