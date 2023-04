Def | si chiude la pratica | anche il Senato approva con 112 voti a favore Il fiele di Boccia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Alla nuova relazione sullo scostamento di bilancio, collegata al Def, supera la prova del quorum e vieneta a maggioranza assoluta. Ivoli sono stati 112 e 57 contrari. In mattinata l’Aula della Camera avevato, a maggioranza qualificata, la risoluzione di maggioranza sullo scostamento del pareggio di bilancio.”Lo scivolone di ieri è assolutamente grave e disdicevole ma la notizia vera è che l’economia italiana vola da quando c’è il governo Meloni”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, risponde ai cronisti in, dopo lo stop di ieri alla Camera allo scostamento al Def. Def, l’ok del. Meloni: “Non deve accadere più quanto successo alla Camera”il premier ...

... L'italiana Margherita Della Valle è stata nominata ad del gruppo Vodafone • Il Brasile... Si giocherà a Roma il 24 maggio Titoli Corriere della Sera:, autogol della maggioranza la ...Su un documento fondamentale, il, e la relativa richiesta di scostamento di 3,4 miliardi per ... Che sicon una postilla da guida turistica: "L'Austrian Hospice, che sorge proprio sulla Via ...... pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro, ... anche formalmente sinei termini l`adempimento previsto dal Pnrr, confermando l`impegno... Sicilia,...

Def, si chiude la pratica: anche il Senato approva con 112 voti a ... Secolo d'Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...La Relazione sullo scostamento di bilancio del governo Meloni è stata approvata dalla maggioranza, alla Camera ...