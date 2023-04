Def | seduta sospesa alla Camera per un malore di Bonelli Il momento in cui Richetti viene interrotto – Video

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ladell’Aula dellacon le dichiarazioni di voto sul Def è stataper qualche minuto per undi Angelo, di Alleanza Verdi Sinistra. Il deputato è stato accompagnato fuori, poco dopo il suo intervento. L’Aula è stata interrotta mentre parlava Matteodi Italia Viva.è stato portato in infermeria per i primi controlli e sta andando al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

