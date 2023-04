Def passa alla Camera | tensioni dopo le scuse FdI | Pd lascia l' Aula

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr. (Adnkronos) -il "brutto scivolone" di ieri - auto ibride - con il voto dell'che ha respinto la relazione del governo sullo scostamento di bilancio, a Montecitorio sono ripresi stamane i lavori con l'esame del Def e della nuova Relazione al Parlamento, approvata ieri dal Consiglio dei ministri in una riunione lampo. La, durante una seduta contraddistinta dalle proteste dell'opposizione e l'abbandono dell'da parte del Pdl'intervento dell'FdI Tommaso Foti, ha quindi approvato lo scostamento di bilancio con 221 voti favorevoli. I voti contrari sono stati 116. FDI: "A ITALIANI E A MELONI" - "Ieri eravamo qui, non eravamo a casa. Non c'era nessuno a spasso. Noi ieri eravamo presenti in, avevamo 5 assenti come Fdi, la ...