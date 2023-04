Def | parla Foti | tensioni in aula | Fontana sospende seduta

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il presidente Lorenzoha sospeso laalla Camera per le proteste indurante l'intervento del capogruppo Fdi, Tommaso. Il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia ha puntato il dito contro le opposizioni. "Consiglierei alle opposizioni di guardare alle loro assenze, non esiste un ponte per la maggioranza e un ponte per l'opposizione, esiste un comune senso di responsabilità". Parole che hanno scatenato la reazione indelle opposizioni. Di qui a sospensione dell'

Nel paragrafo che viene aggiunto sidi approvazione dello scostamento di bilancio con "... un governo, quando presenta il, può mettere lo stesso deficit che c'era prima e, non essendoci uno ...Il branodi una ragazza , Viola, alla quale ho fatto impersonificare il mio lato femminile, ...10 mila prodotti non conformi agli standard di sicurezza 28 Aprile Attualità La Camera boccia il:...Votazione che ha impedito il voto delle risoluzioni sul. Che messaggio arriva dalla maggioranza Arriva il messaggio che non erano così pronti, che non sanno contare, eppure è la base avere i ...

Def, governo va sotto alla Camera: cos’è successo e perché è mancata maggioranza assoluta Sky Tg24

La premier sullo 'scivolone' in Aula dice: "Mi dispiace, ovviamente non posso negare che mi dispiace, ma insomma che ci sia stato un segnale politico lo escludo" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...