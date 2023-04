Def | la Camera dà il via libera Giorgetti | Avanti come previsto

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dall'Aula di Montecitorio è arrivato il sì alla nuova relazione di maggioranza, dopo la bocciatura di ieri per sei voti. Scintille dopo un intervento di Foti (FdI) contro la Serracchiani

Dall'Aula di Montecitorio è arrivato il sì alla nuova relazione di maggioranza, dopo la bocciatura di ieri per sei voti. Scintille dopo un intervento di Foti (FdI) contro la Serracchiani ...Via libera al Documento di economia e finanza: la risoluzione di maggioranza passa con 221 voti a favore. FdI: "Chiediamo scusa agli italiani". Tensioni in Aula, con Fontana costretto a sospendere i l ...