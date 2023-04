Def | il governo cambia la relazione | col deficit aggiuntivo finanzierà anche i fringe benefit detassati per chi ha figli Meno soldi per il taglio del cuneo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo la clamorosa débâcle di giovedì in Aula, ilnel cdm lampo del tardo pomeriggio non si è limitato a fare qualche modifica formale allasullo scostamento di bilancio per far sì che la Camera potesse votarla di nuovo. Ma ha inserito nel testo una parte del tutto nuova, in cui si legge che l’aumento delrispetto al tendenziale sarà utilizzato non solo per finanziare “un provvedimento normativo per sostenere il reddito disponibile e il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti nel 2023? – nella forma dell’annunciato nuovodelfiscale ai dipendenti con redditi bassi – maper “sostenere le famiglie con“. Attraverso un innalzamento per i soli lavoratori dipendenti condel limite sotto il quale i ...

Cosa prevede il2023. Secondo le previsioni del, l'economia italiana nel 2023 crescerà dello 0,9 per cento rispetto al 2022, in base alle norme già attualmente in vigore , ovvero lo ...Il Pil italiano nel 2023 può crescere più del previsto. Nell'ultimoilMeloni ha previsto per quest'anno un Pil in aumento dello 0,9% (al livello programmatico in salita dell'1%). Si tratta di un dato che in parte ha sorpreso gli analisti , che qualche ...Dobbiamo chiedere scusa ai nostri elettori e al, che sta lavorando bene. Dobbiamo chiedere ... intervenendo in Aula durante la discussione generale sule sulla nuova Relazione al Parlamento.

Dopo sei mesi di governo, la coalizione di maggioranza è andata per la prima volta in minoranza in Parlamento riguardo al Def .../10 Ansa Giovedì 27 aprile la Camera dei Deputati non ha approvato la risoluzione con cui il governo chiedeva il via libera a uno scostamento di bilancio di 3,4… Leggi ...