Def | dopo malore Bonelli al Gemelli per accertamenti**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il deputato Angeloha avuto unmentre era in aula, subitoessere intervenuto su Def. Non ha perso i sensi ma lo hanno portato in infermeria per primi controlli. Ora è cosciente ma, su consiglio dei sanitari, sta andando al Policlinicoper ulteriori accertamenti.