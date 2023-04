Def dopo lo scivolone | riesce a passare con 221 voti a favore Tante le interruzioni della seduta alla Camera | tra malori e cartelloni

(Di venerdì 28 aprile 2023) Caos, durante la votazione sul Def di oggiil crollo di ieri, lo scostamento di bilanciocon 221. La fumata bianca arrivaunamolto complicata in Aula, tra, proteste e. Ma non è ancora finita, perchè in giornata anche il Senato dovrà esprimere il proprio voto. A Palazzo Madama, le opposizioni annunciano grande battaglia, nella Commissione di Bilancio è stata presentata una richiesta, affinchè la nuova relazione al Def rivenga validata dall’Ufficio parlamentare di bilancio. Ma non solo, Pd e M5S richiedono la presenza del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti per ...

L'incidente della maggioranza sulla relazione delstato superato con l'approvazione della Camera,il passaggio a vuoto di ieri dovuto alle assenze sui banchi dei partiti di governo. Lorenzo Pregliasco di YouTrend prima del voto che ha dato ...'Siamo stati costretti a tornare in aula per far rientrare tutti i deputati della maggioranzail grave fatto di sciatteria di ieri che ha visto su una votazione fondamentale la maggioranza andare sotto su un documento di previsioni importanti per famiglie e imprese. Episodio che ...Con 221 voti a favore e 115 contrari La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulcon 221 voti a favore e 115 contrari. Ok anche alla nuova relazione di maggioranza sullo ...oggi...

Def, dopo il pasticcio ok della Camera al nuovo testo sullo scostamento di bilancio Il Fatto Quotidiano

Lo spettro della crisi per l'economia italiana si allontana dopo che il PIL nel primo trimestre è risultato in crescita oltre le previsioni.“Chiediamo scusa agli italiani e al presidente del Consiglio per quanto è accaduto ieri”. Così ha esordito oggi il capogruppo di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, dopo la mancata approvazione del Docum ...