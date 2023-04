Def | dopo lo scivolone di ieri | approvato alla Camera

(Di venerdì 28 aprile 2023) E' passato - stavolta a larga maggioranza, con 221 sì - il Def con lo scostamento di bilanciola sonora bocciatura dinell'Aula di Montecitorio per la mancanza di maggioranza ...

Il deputato Angelo Bonelli ha avuto un malore mentre era in aula, alla Camera , subitoessere intervenuto sul. Bonelli aveva appena finito la sua dichiarazione di voto quando si è sentito male. Immediato l'intervento dei sanitari e dei commessi che lo hanno portato fuori dall'...E' passato - stavolta a larga maggioranza, con 221 sì - ilcon lo scostamento di bilancio alla Camera.la sonora bocciatura di ieri nell'Aula di Montecitorio per la mancanza di maggioranza assoluta e il brutto scivolone del governo costretto a una ......governo Meloni ha fatto resuscitare per un istante un'opposizione rimasta ancora attonitaaver perso le elezioni politiche dello scorso settembre . La maggioranza è andata sotto al voto sul...

Def, governo a picco: niente maggioranza assoluta in Aula. Bocciato lo scostamento di bilancio, stop al… Il Fatto Quotidiano

Disco verde anche su risoluzione maggioranza su Def 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla nuova Relazione sullo scos ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “La dichiarazione di voto di Fdi al Def, dopo il disastro di ieri, è stata accompagnata da attacchi in ordine: alle opposizioni, ai singoli parlamentari, alla Bce e persino ...