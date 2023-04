Def | dopo il pasticcio alla Camera si rivota la risoluzione sullo scostamento di bilancio FdI | “Dobbiamo chiedere scusa ai nostri elettori”

(Di venerdì 28 aprile 2023)ilsi ricomincia:si è tenuta la discussione generale sulla nuova relazione al Def (Documento di economia e finanza)di, approvata giovedì in tutta fretta da un Consiglio dei ministri convocato d’emergenza,che il documento era stato respinto avendo mancato per sei voti la necessaria maggioranza assoluta a causa delle assenze tra i deputati della maggioranza. In base a quanto deciso dConferenza dei capigruppo, alle 10 sono iniziate le dichiarazioni di voto trasmesse in diretta tv seguite, alle 11:30, dvotazione sulle risoluzioni. “Noiai...

Camera, rirende la discussione sulin attesa del nuovo voto Tutti in aula, e poco importa sequello del 25 aprile siamo alla vigilia del secondo ponte, quello del primo maggio. La premier, ...Riprende la discussione alla Camera per l'esame del Documento di economia e finanza 2023 ,che lo scostamento di bilancio ieri è stato respinto, per un clamoroso scivolone della maggioranza che non ha garantito la maggioranza necessaria. Alle ore 10 previste le dichiarazioni di ...Al via nell'Aula della Camera la discussione generale delapprovato ieri dal Consiglio dei Ministriche a Montecitorio era stata bocciata la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. Come stabilito dalla Capigruppo, alle 10 ci ...

Def, dopo lo "scivolone" della maggioranza nuovo voto alla Camera Adnkronos

Si torna in Aula per la votazione della risoluzione di maggioranza sullo scostamento di Bilancio dopo il pasticcio Def. Ieri la maggioranza è andata sotto nel ...La clamorosa bocciatura dello scostamento di bilancio in Parlamento mostra tutti i limiti della misura: le riforme dell’Irpef e della previdenza costano ...