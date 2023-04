Def | dopo bagarre e malore per Bonelli via libera della Camera

(Di venerdì 28 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) –alcuni monenti di tensione, l'Aulaha approvato con 221 viti a favore, 116 contrari e nesuno astenuto la risoluzione di maggioranza sulla nuova relazione sullo scostamento di bilancio varata ieri dal Consiglio dei ministri. I deputati del Pd avevano abbandonato l'emicicloun attacco del capogruppo di FdI, Tommaso Foti, a Debora Seracchiani. A quel punto Nico Stumpo si è scagliato verso i banchi di FdI e sno dovuti intervenire i commessi per riportare l'ordinealcuni spintoni fra i deputati. Il coportavoce di Europa verde e deputato di Avs, Angelo, ha avuto unin Aula, pocoil suo intervento per le dichiarazioni di voto. Il presidente Lorenzo Fontana ha quindi sospeso per alcuni minuti la ...

I mercati, quindi, accendono ulteriormente i riflettori sul governo italianoil pasticcio di ieri con la maggioranza di Centrodestra andata sotto sullo scostamento all'interno delper la ...Fuori onda alla Camera giovedì 27 aprileche l'Aula ha respinto la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. Per far passare la risoluzione erano necessari 201 voti a favore, e cioè la maggioranza assoluta di componenti ...: FdI attacca le opposizioni, Pd abbandona l'aula Alla Camera in dibattito è stato molto accesola figuraccia del Governo di ieri . Tommaso Foti di FdI ha attaccato le opposizioni e il Pd ha ...

Def, dopo il pasticcio ok della Camera al nuovo testo sullo scostamento di bilancio Il Fatto Quotidiano

Via libera dell’Aula della Camera allo scostamento di bilancio e alla risoluzione di maggioranza sul Def. I voti a favore sono stati, in ...Angelo Bonelli ha accusato un malore in aula alla Camera, pochi minuti dopo essere intervenuto nelle dichiarazioni di voto sul Def. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha ...