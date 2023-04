Peppe De, presidente del gruppo Misto del Senato e capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, ha commentato ilapprovato dal governo Meloni, dopo la pessima figura del giorno prima. "Oggi ...Ci aspettiamo la verità e non le solite scuse', conclude De. L'opposizione ha da ridire ... Manzi sostiene che questo governo "dalla legge di bilancio al, toglie risorse per la scuola e ...... è scontro nel governo per i cda delle partecipate Approvato il primodel governo Meloni: Pil ... Ed è ancora più tonante la voce di Peppe De, Alleanza Verdi - Sinistra : "Mentre in mare ...

Def, De Cristofaro (Avs): “E’ contro i più deboli e aumenta le diseguaglianze” Globalist.it

De Cristofaro (Avs): «Il Def del governo non ha una visione, una strategia, è senza ambizione ma, come sempre, penalizza i più deboli e aumenta le diseguaglianze sociali».Crescono le critiche per l’operato del Governo Meloni. Ad accentuare le proteste sono state le ultime dichiarazioni di alcuni alti esponenti dell’attuale maggioranza in linea con l’opinionista del Cor ...