Def | dal Senato via libera a risoluzione su scostamento di bilancio

L'ok è arrivato, ma prima del via libera la seduta è stata sospesa per due volte: c'è stato il malore del deputato dei Verdi Angelo Bonelli (dimessoPoliclinico Gemelli dopo gli accertamenti) e ...Via alle dichiarazioni di voto 09:43 Tremaglia (FdI): "Chiediamo scusa a italiani e a Meloni" 09:18 Al via alla Camera la discussione generale 09:04 Gentiloni: "Suconfido nella giornata di oggi"leggi anche, governo va sotto alla Camera: cos'è successo Il Premio Grotius 2023 Meloni riceverà anche il Premio Grotius 2023, conferitocentro studi conservatore 'Policy Exchange', per cui ...

La Camera approva il Def. Giorgetti: "Avanti si impari dagli errori". Sì anche dal Senato - La diretta dall'Aula del Senato - La diretta dall'Aula del Senato RaiNews

Con 112 sì, Palazzo Madama ha approvato la risoluzione sulla nuova Relazione sullo scostamento di bilancio varata ieri dal Consiglio dei Ministri ...ROMA (ITALPRESS) – L’Aula del Senato ha approvato la risoluzione sullo scostamento di bilancio nell’ambito del Documento di ...