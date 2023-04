Parole di autocritica, avrebbe sottolineato Barelli, che all'esterno sono suonate come un'ammissione di colpa, quando invece la responsabilità del pasticcio sulsemmai, sarebbe di tutti i partiti ...I leader hanno siglato un memorandum su difesa e migranti, con iniziative congiunte anche su, ... ha aggiunto - Giornata difficile anche a Roma, dove la risoluzione della maggioranza alsullo ...... in rotazione radiofonica da oggi , e scritto proprio da quest'ultimo 'Evviva!' è un, uno ...10 mila prodotti non conformi agli standard di sicurezza 28 Aprile Attualità La Camera boccia il: ...

Def, clima infuocato a riunione gruppo FI Adnkronos

(Adnkronos) – Assemblea di fuoco, quella di oggi dei deputati di Forza Italia, convocati a Montecitorio per fare il punto dopo il passo falso di ieri della maggioranza sul Def, andata sotto sullo scos ...E’ stata una svista, ho fatto tanti anni in Parlamento, può succedere ma non deve succedere più”, ha concluso Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa nella residenza dell’ambasciator ...