Def | Camera approva con 221 sì

Una riunione lampo del governo ha poi approvato di nuovo ile Senato completeranno l'esame al massimo entro sabato. Il tema è stato al centro dell'ultima puntata di Numeri , andata in ...Malore in Aula allaper un deputato durante il dibattito sul. La seduta è stata immediatamente sospesa ., maggioranza sotto alla. Cdm lampo: ok a nuova relazione, domattina testo in Aula. Meloni: 'Brutta figura ma non è segnale politico' Decreto lavoro, ritocchi all'Isee e novità sui contratti ...E' passato - stavolta a larga maggioranza, con 221 sì - ilcon lo scostamento di bilancio alla. Dopo la sonora bocciatura di ieri nell'Aula di Montecitorio per la mancanza di maggioranza assoluta e il brutto scivolone del governo costretto a una ...

Def alla Camera, in Aula il dibattito finale Agenzia ANSA

Disco verde anche su risoluzione maggioranza su Def 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla nuova Relazione sullo scos ...Roma, 28 apr (Adnkronos) – “Sono sceso giù in aula e ho detto a Foti che stavano sbagliando, sono loro che hanno esagerato”. A spiegarlo è Nico Stumpo, deputato eletto nelle liste del Pd, ripreso dal ...